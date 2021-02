Sérgio Conceição. “Excelente jogo” contra Rio Ave e sem querer saber do dérbi

O treinador do FC Porto considera que a sua equipa fez um “excelente jogo” contra o Rio Ave e desvaloriza o resultado do dérbi de Lisboa.

Sérgio Conceição lembra que os dragões criaram “muitas situações de golo” no FC Porto 2-0 Rio Ave.

“Fizemos primeira parte fantástica, criámos seis ocasiões claras para marcar e só chegámos ao intervalo a vencer por 1-0. No início do segundo tempo não fomos tão incisivos como na primeira parte, o que é normal, mas continuámos à procura do segundo golo”, refere o técnico.

Na flash interview, Conceição acrescenta que “foi uma vitória justa contra adversário que tem qualidade nas suas individualidades”.

“O Rio Ave tem jogadores rápidos na frente e esse equilíbrio por parte dos centrais, dos médios e dos laterais foi fantástico. Não permitimos quase nada ao Rio Ave. O lance mais perigoso foi a situação do Mbemba que poderia ter sido autogolo. Foi um jogo muito consistente da minha equipa”, diz.

Já sobre o resultado do dérbi de Lisboa, Sérgio Conceição desvaloriza, lembrando que “olhamos para a nossa luta e agora vamos carregar baterias porque depois de amanhã estamos em estágio para jogar no Jamor. Quero ganhar muito contra o Belenenses.”

Os golos foram marcados por Luis Diaz e Evanilson.