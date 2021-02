PSD ataca Ferro e pede que seja anulada lista de deputados para vacinação

O PSD quer que seja “anulada” a lista de deputados a vacinar que foi enviada pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para o gabinete do primeiro-ministro.

Num oficio enviado a Ferro e a que a Renascença teve acesso, o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, critica o presidente do Parlamento por ter enviado a lista sem ter as respostas do PSD e do PS e até manifesta desagrado com mensagens enviadas pela segunda figura do Estado a deputados do PSD.



Adão Silva começa por escrever que o PSD avisou o gabinete de Ferro Rodrigues, na sexta-feira à tarde, que não estava em condições de enviar os nomes dos deputados que não aceitavam ser vacinados. “Apesar de tal impossibilidade, Vossa Excelência decidiu enviar a carta, incluindo nela nomes que, publicamente, já se sabia que não queriam ser vacinados, neste momento, e outros que, apenas durante a manhã do dia 30, referiram a sua indisponibilidade”, escreve o líder da bancada do PSD, que também viu o seu nome incluído nessa lista.

No sábado, 30, de manhã, segundo o oficio, o PSD enviou uma lista dos nomes que deveriam ser excluídos da qual deu conhecimento público através de um comunicado. Confrontando com essa recusa, o gabinete de Ferro rodrigues manifestou surpresa.

“Imagine como ficaram negativamente surpreendidos os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD que, não querendo agora ser vacinados, constavam naquela lista! Imagine ainda como eu, Presidente do Grupo Parlamentar, fiquei negativamente surpreendido, tanto com o envio da referida lista, como com o teor de um SMS que Vossa Excelência enviou ao Deputado Luís Marques Guedes, que este fez circular pelos Deputados do PSD, no qual se referia, sem mais, que o Grupo Parlamentar do PSD não tinha mandado lista nenhuma!”, escreve Adão Silva.

Entretanto, também o PS tornou público que discorda da lista enviada, pelo que agora o PSD deixa duas propostas “em nome da transparência e do respeito” pelos deputados e pelos portugueses

Primeiro, Adão Silva sugere “que a lista que, precipitadamente, foi enviada para o Senhor Primeiro Ministro, seja, de imediato anulada”. Em segundo lugar, tentar um novo consenso sobre este assunto. “Sendo para nós evidente que o Presidente da Assembleia da República deve ser vacinado, tão prontamente quanto possível, o grupo parlamentar do PSD fica desde já disponível para, em consenso com os outros grupos parlamentares e de forma ponderada, elaborar uma lista minimalista de deputados que possam vir a ser vacinados nos próximos tempos, sempre em respeito escrupuloso com a expressão de vontade de cada um”, escreve o líder parlamentar do PSD.

O Bloco de Esquerda, logo na sexta-feira, divulgou que não iria indicar qualquer deputado para vacinação, defendendo que só Ferro Rodrigues deve ser rapidamente vacinado. Já o PCP indicou dois deputados.