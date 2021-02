Violência doméstica em tempo Covid. Especialista receia aumento de casos

Veja também:

O coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica receia que os casos de violência doméstica aumentem em tempos de confinamento, apontando que o contexto atual será de menos exteriorização, mas maior sofrimento das vítimas.

"Atendendo aquilo que é o conhecimento que tenho sobre este fenómeno e a minha experiência pessoal e profissional, eu temo pensar que as situações de violência doméstica neste contexto se agudizem", admitiu o procurador Rui do Carmo, em entrevista à agência Lusa, quando se completam quatro anos de funcionamento desta equipa,

Apontou que há discursos que defendem não haver ainda dados significativos que permitam tirar essa conclusão, outros que apontam que, sendo esta uma crise de saúde pública, estes comportamentos tendem a dissipar-se e outros ainda que defendem que, como as pessoas estão mais tempo umas com as outras, isso gera mais situações de violência.

De acordo com Rui do Carmo, "tudo leva a crer que haja um aumento de conflitualidade", acrescentando: "Poderá não se conhecer neste momento pela dificuldade que as pessoas poderão ter em termos de comunicação, por estarem manietadas na sua liberdade".

O responsável pela EARHVD acredita, por isso, que as situações de violência doméstica tenderão a agudizar-se.