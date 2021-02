Vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos. Portugal aguarda decisão da agência europeia

De acordo com o balanço avançado pelo ministra da Saúde, até domingo, 31 de janeiro, Portugal recebeu 387.270 vacinas da Pfizer/BioNTech e 19.200 da Moderna.

A vacina da AstraZeneca, a terceira a ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, vai começar a chegar a Portugal já neste mês de fevereiro. São dois lotes de 200 mil doses, com data prevista de entrega pela farmacêutica a 9 e 19 de fevereiro.

"Alguns países tomaram posições em relação a esse tema, a Agência Europeia do Medicamento ainda não o fez e nós aguardamos que esse facto seja esclarecido”, disse a governante numa conferência de imprensa de balanço do plano de vacinação.

Alguns países já decidiram não administrar a vacina Covid-19 da AstraZeneca a maiores de 65 anos, mas Portugal vai aguardar pela decisão da Agência Europeia do Medicamento, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

Em relação ao fármaco da Moderna, 10.800 foram entregues no domingo, com uma semana de atraso em relação à previsão inicial.

Portugal recebeu esta segunda-feira mais 86.580 da Pfizer/BioNTech, sendo que 23.400 foram enviadas para Açores e Madeira, indicou Marta Temido.

Em fevereiro, estão previstas mais duas entregas da companhia Moderna e três da Pfizer.

Marta Temido nega atraso na vacinação

A ministra da Saúde atualizou o número de vacinas administradas até ao momento e esclareceu que os dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que apontam para um atraso na vacinação, estão desatualizados.

Até às 13h00 desta segunda-feira, 1 de fevereiro, foram aplicadas 340 mil vacinas em Portugal, cerca de 270 mil de primeiras doses e 70 mil de primeiras doses.



Marta Temido refere que, até domingo, Portugal tinha um valor provisório de 3,3 doses de vacinas administradas por cada 100 pessoas, "sendo o sétimo país em termos deste indicador".



Aviso de vacinação vai começar a chegar por SMS

A vacinação contra a Covid-19 de maiores de 80 anos e de 50 anos com comorbilidades arranca esta semana e vai abranger cerca de 900 mil pessoas.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, explicou que o processo de notificação será feito preferencialmente por SMS. Se não for possível contactar o utente através de mensagem de telemóvel, os serviços avançam para o contacto telefónico ou para o envio de uma carta.



“As primeiras inoculações convocadas por esta via começarão esta semana, a partir de quarta-feira, e prolongar-se-ão até domingo em algumas unidades em que a vacinação decorrerá no fim de semana”, explica Luís Goes Pinheiro.



Portugal regista mais 275 mortes e 5.805 casos por Covid-19 nas últimas 24 horas, avança esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novas infeções é o mais baixo dos últimos 21 dias e cai pelo quarto dia consecutivo. No entanto, segunda-feira costuma ser um dia com menos notificações de infeções.

Nos hospitais portugueses estão internadas 6.869 pessoas com o novo coronavírus, mais 175 no espaço de 24 horas.

Em unidades de cuidados intensivos há mais sete internados, num total de 865.