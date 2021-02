Três em cada quatro concelhos em risco máximo de infeção por Covid-19

Cerca de 76% dos concelhos portugueses apresentam risco máximo de infeção pelo novo coronavírus. De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, 234 municípios registaram uma taxa de incidência acumulada superior a 960 casos por 100 mil habitantes, entre 13 e 26 de janeiro.

Os números mais recentes dão conta de um acréscimo de 19 concelhos na lista de risco extremo. No total, 229 municípios apresentam um aumento de incidência, com Penedono (+5.326) e Sernancelhe (+2.576), no distrito de Viseu, e Castelo de Vide (+5.173), em Portalegre, a ocuparem o topo da tabela.

Já Cuba (-3.286), Alter do Chão (-1.232), Figueira de Castelo Rodrigo (-2.311) e Nisa (-1.700) lideram a lista de 74 concelhos com decréscimo de casos.

Monchique continua a ser o município com menor nível de incidência, em Portugal continental.

Com zero casos de infeção está apenas o concelho de Velas, na Região Autónoma dos Açores.