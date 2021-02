Reportagem na fronteira: “Fizeram-me virar para trás, mas perdoaram a multa”

Veja também:

“Bom dia. O seu documento de identificação, por favor”. Estas são as duas frases mais repetidas, por estes dias, na fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves.

Portugal repôs o controlo de fronteiras para conter a epidemia de Covid-19 e todos os veículos que se apresentam para entrar em território nacional são mandados parar. Só depois de verificada a documentação de todos os passageiros é possível seguir viagem ou não, porque alguns foram obrigados a inverter a marcha e regressar a Espanha.

Miguel Soares, inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), um dos responsáveis pelo controlo dos camionistas e automobilistas que procuram entrar em Portugal, conta à Renascença que a operação “está a correr bem, dentro da normalidade, dentro do que era esperado”.

“Já não é uma situação inovadora, o controlo de fronteira, infelizmente pelas razões que são conhecidas. Maioritariamente, as pessoas que se apresentam na fronteira para entrar em território nacional são transportadores de mercadorias, cidadãos nacionais, trabalhadores transfronteiriços”, explica o inspetor do SEF.

De acordo com Miguel Soares, alguns veículos foram impedidos de entrar no país porque “não reuniam as condições de entrada”.

Ainda assim, o inspetor do SEF nota, em relação a março de 2020, uma alteração de comportamentos.

“Nota-se que as pessoas estão informadas, estão conscientes da situação pandémica e também têm uma noção, pela experiência anterior, do que podem ou não fazer”, destaca.