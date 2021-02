Primeiro ventilador certificado em Portugal começa a ser produzido esta semana

Em junho de 2020, foi celebrado um acordo "com a associação Todos Por Quem Cuida , da qual fazem parte a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a Apifarma, para a aquisição de 30 unidades , a um preço descontado”. O engenheiro avança ainda que a empresa vai doar mais cinco equipamentos e que "todos os ventiladores vão ser doados ao Serviço Nacional de Saúde , para apoio ao combate à pandemia de Covid-19".

“Com o fecho do processo de certificação, podemos começar a produção e também fazer o registo no Infarmed que é obrigatório”, sublinha José Vale Machado.

Em declarações à Renascença , o engenheiro José Vale Machado, presidente do conselho de administração da Sysadvance, explica que a empresa tem "já um protocolo estabelecido com a República Checa" e há "também interesse do governo brasileiro" , a quem já foi enviado o certificado.

O ventilador tem requisitos para ser utilizado em cuidados intensivos e as primeiras unidades, que já foram certificadas, têm como destino Portugal e a República Checa.

O protótipo do ventilador SYSVENT OM1 está "totalmente desenvolvido, testado e validado" desde maio de 2020. A partir dessa altura, iniciou-se o processo de certificação, "abrindo um dossier técnico junto ao organismo notificado, a SGS Bélgica".

“De maio até novembro, estivemos a elaborá-lo, é um processo muito complexo. Estamos a falar de cerca de 304 documentos. Este equipamento suporta vidas humanas, portanto é provavelmente dos mais complexos de certificar”, explica o engenheiro.

No passado dia 24 de janeiro, o processo de auditoria foi fechado, sendo concedida a certificação do ventilador português. A empresa fez um apelo de urgência junto ao organismo de certificação porque, “normalmente, estes certificados demoram entre duas a três semanas a ser emitidos”, mas fizeram-no em 48 horas, “bastante antes do antecipado”.

“O SYSVENT OM1 é absolutamente complementar aos sistemas de Geração de Oxigénio, permitindo uma solução completa para a saúde, desde a fonte de oxigénio até à administração de oxigénio ao doente. A Sysadvance é hoje a única empresa mundial a fornecer estas soluções combinadas”, refere um comunicado da Ordem dos Médicos enviado às redações.

De acordo com a Ordem, a aliança entre médicos e engenheiros “demonstrou que devemos investir na investigação clínica para chegarmos às soluções que os hospitais precisam, com mais rapidez, qualidade e inovação”.

Para o bastonário, Miguel Guimarães, o primeiro ventilador certificado em Portugal “é uma grande alegria em tempo de notícias nem sempre boas”.

“Neste momento tão complexo da pandemia, a certificação do SYSVENT OM1 enche-nos de orgulho e corrobora todo o esforço, empenho e profissionalismo dedicado a este projeto, permitindo que Portugal possa dispor de um equipamento de alta precisão e fiabilidade para ventilação de doentes em cuidados intensivos”, destaca o engenheiro José Vale Machado.

Brevemente será anunciada a data de apresentação pública do equipamento, numa cerimónia que contará com as autoridades institucionais.

