Nova fase de vacinação abrange doentes crónicos e pessoas com mais de 80 anos. Saiba como fazer

Veja também:

Esta semana, arranca uma nova etapa do plano de vacinação, agora alargado a mais grupos prioritários, nomeadamente, pessoas com mais de 80 anos ou mais de 50 anos, mas com uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Contudo, e apesar de Portugal já ter recebido mais doses, as vacinas não vão chegar já a todo o país.

Onde e por quem vai começar a vacinação?

Tal como aconteceu com a vacinação aos profissionais de saúde, também agora vai haver uma espécie de arranque simbólico. Para já, vão ser imunizados os idosos com mais de 80 anos e algum tipo de doença, residentes na zona Norte do país e na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

O processo de vacinação vai decorrer em alguns centros de saúde para testar o sistema de marcações e só depois, se tudo correr bem, é que chegará ao resto do país e ao resto das pessoas incluídas nesta fase – ou seja, aos restantes idosos com mais de 80 anos, mas sem registo de doenças, e a quem tenha mais de 50 anos e patologias graves.

Quantas pessoas vão ser vacinadas?

Não se sabe ao certo, porque está tudo dependente da chegada das vacinas e as farmacêuticas não têm conseguido cumprir os prazos acordados, pelo que as doses estão a chegar em menor quantidade e aos poucos.

As pessoas com mais de 50 anos com doença coronária, insuficiência cardíaca ou renal e doença pulmonar obstrutiva crónica serão mais de 400 mil (600 mil, nas contas apresentadas pelo coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 na quinta-feira), a que se juntam mais de 300 mil idosos acima de 80 anos.