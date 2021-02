​Morte de cidadão ucraniano no aeroporto. Advogados de inspetores do SEF pedem suspensão do julgamento

Os advogados dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) arguidos no processo da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, no aeroporto de Lisboa, pedem suspensão do julgamento

A primeira audiência está agendada para terça-feira, às 9h30, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, mas as defesas dos inspetores pedem que, por causa da pandemia, não se comece já a produzir prova e se faça, apenas, a identificação dos arguidos, formalizando assim a primeira sessão de julgamento do caso.

O pedido foi feito ao juiz Rui Coelho, que vai liderar o coletivo do julgamento da morte do cidadão ucraniano, ocorrida a 12 de março de 2020, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

Os advogados de defesa dos três inspetores acusados (de homicídio qualificado e detenção de arma proibida) pretendem que “o julgamento não comece logo com produção de prova decorrente da situação de pandemia que vivemos. Ainda não há despacho e aceitaremos aquilo que o tribunal decidir”, explica em declarações à Renascença o advogado Ricardo Sá Fernandes.

A primeira sessão chegou a estar marcada para o dia 20 de janeiro, mas o advogado testou positivo à covid-19 tendo sido remarcado o início do julgamento para dia 2 de Fevereiro.