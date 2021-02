Mais duas denúncias sobre vacinação indevida em Viseu e Vila Nova de Famalicão

Veja também:

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros recebeu denúncias de vacinação indevida contra a Covid-19 a dirigentes da Associação de Solidariedade Social de Farminhão, em Viseu, mas a direção diz que apenas seguiu as normas da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).



Segundo uma carta anónima enviada para aos enfermeiros, “a administração da 1.ª dose da vacina contra a Covid-19 terá ocorrido no dia 18 de janeiro, tendo abrangido todos os utentes e colaboradores da Unidade de Cuidados Continuados de Farminhão, uma valência da Associação de Solidariedade Social de Farminhão, uma instituição particular de solidariedade social do concelho de Viseu”.

Ao que tudo indica, além dos colaboradores e utentes da Unidade de Cuidados Continuados, “foram também vacinados o presidente da Assembleia Geral, o presidente da Direção, a vice-presidente (filha do presidente da Direção), a vogal (esposa do presidente da Direção), o tesoureiro, o vogal e a diretora executiva”.

A carta aponta que foram “também vacinadas duas funcionárias da secretaria que exercem as suas funções no edifício do lar e não na Unidade de Cuidados Intensivos”: a esposa do tesoureiro e uma mulher que, no dia da vacinação, se encontrava de baixa há mais de um mês e veio só para receber a vacina, continuando de baixa.

À Renascença, o presidente da direção desta associação de solidariedade social diz que apenas seguiu o normativo da CNIS. Duarte Coelho explica que as regras dizem que também devem ser vacinados contactos próximos da instituição: “Primeiro os utentes, segundo os colaboradores trabalhadores e, em terceiro, pessoas que estão em contacto direto com utentes ou trabalhadores na instituição- dirigentes ativos”.

“Cumprimos exatamente o que está aqui.” Assim, foram vacinados quatro elementos da direção, menos a secretária. “Todos os que foram vacinados são prioritários e de risco”, garante.

O outro caso é avançado pelo “Correio da Manhã”. Segundo o jornal, o administrador do Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, incluiu a filha e a mulher na lista de profissionais prioritários que já foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19.

O responsável chegou mesmo a mentir sobre a profissão da mulher, que promoveu a médica para justificar a vacinação.

Contactada pela Renascença, a ARS Norte não confirma se tem conhecimento deste caso em concreto, diz apenas que “todo o processo de vacinação está já a ser averiguado pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde”.

A Direção-Geral da Saúde desconhece o caso em concreto, mas sublinha que “foram feitas normas das fases de vacinação que definem prioridades que devem ser cumpridas”, lamentando ainda “todas as situações que incorrem em abuso”.