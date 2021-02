Ensino à distância. “São dois anos perdidos” para muitas crianças, diz antiga ministra

E, “quanto mais se desce nas idades, piores os efeitos nefastos”, acrescenta, “porque não é substituível o défice de socialização com outras crianças de diferentes meios, diferentes proveniências e diferentes características – isso que é um efeito poderoso da escola; por isso é que a escola se passa no espaço físico e não no seio das famílias”.

“Para muitas crianças, isto pode traduzir-se em dois anos perdidos, sim. E não apenas aqui em Portugal, em todo o mundo. É uma situação muito difícil”, afirma no programa As Três da Manhã .

Maria de Lurdes Rodrigues lembra que, “para muitas crianças” do país, “falar de ensino à distância é o mesmo que nada; não se cumpre, por variadíssimas razões”.

“No nosso país, grande parte das mães, trabalha. É uma situação invulgar. Em muitos países da Europa, não há uma percentagem tão elevada de mães que trabalhem”, destaca.

A experiência do primeiro confinamento com ensino à distância “revelou que a solução não era uma boa solução”, diz a antiga ministra, admitindo que é uma inevitabilidade.

Por isso, considera que se “deve regressar às aulas presenciais logo que possível”.

“Numa situação normal, poderia funcionar como um complemento da escola para algumas atividades, mas [o ensino à distância] não é uma boa solução para o cumprimento da missão de educação, para o cumprimento da missão das escolas”, defende.

“As escolas, a educação devem funcionar num espaço físico próprio, que não se confunde com o espaço doméstico da família; deve ser desenvolvido com atividades presenciais, com professores, com recursos didáticos e tecnológicos. É nessas condições que a escola pode cumprir a sua missão”, sustenta.