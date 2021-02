Ensino à distância "é muito curto". “O mais importante é pensar como vão ser os próximos dois anos”

Tânia e Óscar Afonso são pais de Salvador, de 5 anos, e Santiago, de 9. Estão ambos em casa com o pai, que está em teletrabalho. O filho mais velho começa a dar sinais de irritação com o regresso às aulas online. Os encarregados de educação querem mais apoio da escola e uma nova estratégia pedagógica. Sentem que o filho não aprende da mesma forma.

É com ansiedade que o pequeno Santiago recebe a notícia do regresso às aulas online. “Ele já sabe o que se passou da outra vez”, lamenta o pai, Óscar Afonso, que encara as próximas semanas com pessimismo. Sem informação sobre eventuais mudanças na estratégia pedagógica da escola, os pais de Santiago - aluno do quarto ano - consideram que as aulas online deixam a criança um pouco entregue a si própria durante a semana. A gerir um tempo diferente do das aulas. Tânia Afonso, a mãe, conclui que o processo de aprendizagem vai voltar a ser afetado. Faz um “balanço muito negativo em termos de aprendizagem, no primeiro confinamento. O que aprenderam, muito espremido, é muito curto. Numa das avaliações que fez este ano, o professor incluiu matéria do 3.º ano e ele é um bom aluno e na matéria que, teoricamente, aprenderam durante o outro confinamento o resultado foi muito aquém do potencial dele e daquilo que ele é capaz de apreender. Estamos a falar de passar de “Muito bom” para “Suficiente” nessas matérias. Na turma aconteceu com outros”. “É preciso ir mais além”

Os pais de Santiago, um dos dois filhos do casal, contam que “para ele é uma frustração ter telescola. É o trazer a escola, que é a obrigação, para o local de descanso, onde se brinca, onde estamos à vontade. Se para nos é difícil fazer a gestão, para eles muito mais. Ele está na escola das 9h00 às 17h00 e eu, muitas vezes, chegava a casa às 19h00 e ele ainda andava à volta das fichas. Não consegue controlar o tempo como na escola”. A criança, de 9 anos, frequenta a Escola Básica Quinta de S. Gens, na Senhora da Hora, Matosinhos, e os pais dizem não ter recebido ainda qualquer indicação sobre uma estratégia para ultrapassar as dificuldades. A única coisa foi uma conversa com o professor que “nos disse que já tinha notado isso nele, nas reuniões que tinham, mas referiu que iam ter que recuperar isso depois quando voltassem às aulas”, revelam. Tânia Afonso considera fundamental olhar para lá deste período. Defende que “tão, ou mais importante do que preparar este estudo online é o perspetivar os próximos anos letivos e perceber que todos os alunos que estão no ensino entre 2020 e 2021 vão com lacunas”.

Os pais de Santiago entendem que este tipo de ensino tem que ser repensado, os programas têm que ser repensados. “Os alunos, neste caso o nosso, vai para o 5.º ano sem as bases com que era suposto ir. Se calhar mais importante do que pensar como vai ser o próximo mês, ou os próximos dois meses é pensar como vão ser os próximos dois ou três anos. Isso preocupa-me mais do que os próximos dois meses.



Mãe de quatro pronta para aulas online. “Se for necessário tenho um plano b” Com dois computadores emprestados pela escola, Selma Santos aproveita as lições do anterior confinamento e define uma estratégia para manter os filhos atentos às aulas. Houve necessidade de alterações logísticas em casa. O Wi-Fi foi reforçado. Em teletrabalho tem que dividir pela casa para que nada falhe. Com quatro filhos a cargo, Selma Filipa Santos, comercial numa empresa de bebidas, em teletrabalho, garante que tem “tudo organizado” para o regresso do ensino não presencial. “Neste momento posso dizer que sim, tenho tudo organizado. E, se for necessário, já tenho um plano b. Do primeiro confinamento para este fiz algumas alterações logísticas, na perspetiva de poder vir a ter que enfrentar esta situação. Já reformulei o escritório e consigo lá por dois computadores” conta. Pensa também no conforto e na eficácia da aprendizagem. “Como não quero os miúdos sempre enfiados no quarto, são quatro, estou a pensar pôr dois aqui na sala, divididos. Tenho um plano b. Se vir que está muita confusão vai ter que ficar numa secretária num dos quartos para conseguirem estar calamos e serenos sem barulho para assistirem às aulas”. No ano passado, “recorri à empresa que me facultou dois computadores, porque só tinha um. Com mais dois ficaram três e a miúda tinha o tablet, que foi orientando. Ele fazia os trabalhos na altura em que os irmãos não tinham aulas. Selma diz ainda à Renascença que houve necessidade de reforçar os computadores e o sistema de Wi-Fi.” A organização também é outra. “Adquiri mais um PC, tenho dois. Dos 100 mil que vieram do ministério para as escolas, os meus filhos tinham direito a dois e eu aceitei. Da outra vez não recorri à escola porque ter conseguido resolver. Desta vez aceitei e já estavam disponíveis antes do primeiro-ministro ter informado da pausa letiva”.