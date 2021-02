Covid-19: Vacinação de idosos com mais de 80 anos e doentes de risco abrange 900 mil pessoas

Veja também:

A vacinação de idosos com 80 anos ou mais e de pessoas com comorbilidades de risco entre os 50 e os 79 anos abrange cerca de 900 mil pessoas, adiantou esta segunda-feira a ministra da Saúde em conferência de imprensa.

O processo de vacinação, adiantou Marta Temido no Ministério da Saúde, em Lisboa, continua esta semana nos lares de idosos onde ainda não foi possível proceder a inoculações devido a surtos ativos; em profissionais de saúde prioritários do setor privado e social, mas também do setor público, e começam a ser vacinados os grupos prioritários seguintes, que abrangem um universo de 900 mil pessoas.

A convocatória de idosos com 80 anos ou mais e de pessoas com doenças de risco entre os 50 e 79 anos deverá ter como “modalidade preferencial” a mensagem SMS, adiantou o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) também presente na conferência de imprensa.

Luís Goes Pinheiro explicou que o processo de notificação será feito preferencialmente por SMS. Se não for possível contactar o utente através de mensagem de telemóvel, os serviços avançam para o contacto telefónico ou para o envio de uma carta.