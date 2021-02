Covid-19. Faixas dos 30 aos 69 anos registam maior aumento de mortalidade em janeiro

Apesar do número de óbitos provocados pela doença ser superior nas faixas acima dos 70 anos e atingir o máximo no grupo com 80 anos ou mais (67%), a maior variação de mortes Covid-19 ocorreu entre os portugueses em idade ativa.

Também a mortalidade prematura global, isto é, o número diário de óbitos ocorridos em Portugal em indivíduos com idade inferior a 70 anos, aumentou no mês de janeiro, face à média dos últimos sete anos.

No grupo 34-69 anos, a média diária de óbitos regista um aumento na ordem dos 139%. De acordo com os dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, no mês passado registou-se uma média de 98 óbitos diários, mais 27 quando comparados com a média dos últimos sete anos.

Desde o início do ano morreram mais de 5.500 pessoas devido à Covid-19 em Portugal. Este valor representa cerca de 45% do total de óbitos provocados pela doença, desde março, altura em que foi confirmado o primeiro caso de infeção no país.

Em apenas um mês, o número de casos ativos mais do que duplicou. E as consequência do novo coronavírus superam os valores divulgados diariamente no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Janeiro de 2021 é também o mês com mais mortes por todas as causas desde 1980, o primeiro ano de que há registo.

De acordo com os dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), este mês morreram mais de 19 mil portugueses. É preciso recuar a janeiro de 1999 para encontrar o anterior máximo e, ainda assim, distante, com um balanço de 14.709 vítimas mortais.