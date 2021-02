Aulas online. “Corre-se o sério risco de muitos alunos não estarem ligados”

Não sabe se vai ser possível. “Eu sou muito positiva. A Câmara já entrou em contacto connosco para nos reunirmos na próxima semana. Eu acredito que não seja tão real o que os pais colocaram. Responderam na expectativa de que há computadores a chegar e pensam que tendo acesso, a escola já não vai dar. É um pouco complicado. Eu vou tentar que os diretores de turma me apresentem números mais fidedigno. O ano passado correu bem, mas não foi logo no início, foi gradualmente”.

O som da campainha ecoa na escola vazia. Os alunos do agrupamento de escolas Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, vão manter-se em casa, mas as aulas à distância estão a chegar.

Há, no entanto, outra incerteza. A diferença entre o número de pais e também professores que tinham acesso a meios tecnológicos e agora dizem não ter é muito grande.

Manuela Machado ensaia uma explicação. “Eu penso que alguns estão a dizer que não têm por se falar muito na chegada desses computadores e ao dizerem que sim depois não têm direito. Isso é mentira, toda a gente vai ter direito. Agora, também pode ser já os pais e professores a dizer que não têm, porque estão a contar com a situação familiar que vão ter. Ou seja, dois professores com dois filhos, por exemplo, são quatro pessoas a utilizar o portátil. Agora neste inquérito já estão a dizer que não têm, porque aquele computador pode ser para outro membro da família. Penso que pode ser isso. Neste momento, há 19 professores a dizer que não têm e, na reunião desta tarde, estiveram todos. Na próxima semana vou entrar em contacto direto com esses docentes, para ver qual é a situação deles.”

Vai agora ser feito um levantamento definitivo junto dos diretores de turma. Manuela Machado acredita que haverá material para todos, apesar de nesta altura ser insuficiente.

No entanto, enfrenta outra adversidade: as empresas estão com dificuldades em fornecer material informático. E dá o exemplo de um concurso prestes a terminar. “Todos nós sabemos que as empresas de computadores não têm para entrega e o ministério também terá problemas com esse tipo de concurso. Neste momento, eu tenho um concurso a terminar, de 31 portáteis, que foi o presidente da Câmara de Gaia que deu a cada professor de primeiro ciclo e do pré-escolar. Contudo, fomos nós que fizemos todo o procedimento esta semana e as empresas que nós convidamos dizem que não têm para entrega. Repare, são concursos muito grandes, são valores muito grandes, muitos computadores, terá corrido um bocado mal pensando que não iria ser necessário.