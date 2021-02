Pfizer-BioNTech garante mais 75 milhões de vacinas para a UE

As duas farmacêuticas vão produzir 75 milhões de doses adicionais, confirmou a presidente da Comissão Europeia, acrescentando, que no total vão ser 600 milhões de doses em 2021.

No domingo, Ursula von der Leyen anunciou que a AstraZeneca vai fornecer à UE mais nove milhões de doses adicionais da sua vacina contra a Covid-19, num total de 40 milhões de doses, um aumento de 30%.



O novo objetivo até finais de março constitui apenas metade dos fornecimentos que a farmacêutica anglo-sueca tinha inicialmente previsto, e que motivou o contencioso com a União Europeia na passada semana.

"Um passo em direção às vacinas", escreveu Von der Leyen, que foi submetida a intensa pressão nos últimos dias sobre a capacidade da Comissão Europeia em garantir as encomendas das vacinas. .

A UE está atrasada no processo de garantir a vacinação dos seus 450 milhões de habitantes, em comparação com o Reino Unido e os Estados Unidos. A lentidão do processo tem sido atribuída a problemas nacionais e ainda no atraso da aprovação de vacinas em comparação com outros países, e nos escassos fornecimentos garantidos inicialmente.