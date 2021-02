Covid-19. Maduro chama mesquinho a Bolsonaro e anuncia envio permanente de oxigénio para Manaus

Anónimo

01 fev, 2021 Lisboa 22:55

Goste-se ou não de Maduro, a verdade é que a Venezuela é o país da América do Sul com menos mortos por Covid-19 por milhão de habitantes. Não caio no erro de chamar "socialista" ao governo de Maduro mas a verdade é que uma economia com forte intervenção estatal como Venezuela, Cuba, China ou Vietname é a melhor para combater uma pandemia. E podem mandar-me para um desses países que eu ia já hoje se pudesse. Mas, ao contrário de Portugal, esses países não deixam entrar pessoas vindas de países onde a pandemia está descontrolada. E fazem eles muito bem.