Covid-19. Bayer vai produzir vacina desenvolvida pela CureVac

A farmacêutica alemã Bayer anunciou nesta segunda-feira um acordo para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela CureVac.

"Temos capacidade para produzir a vacina de mRNA da CureVac", disse Stefan Oelrich, numa conferência online, acrescentando que a meta é produzir 160 milhões de doses em 2022.

A vacina da Curevac ainda está em avaliação e é baseada na mesma tecnologia das já aprovadas pela Moderna e Pfizer/BioNTech.

No início do mês, a Bayer e a CureVac tinham anunciado uma cooperação que, no entanto, apenas contemplava trabalhos anteriores com vista à aprovação da vacina.

O presidente da CureVac, Werner Haas, disse nessa conferência de imprensa que esperava que a empresa pudesse disponibilizar 300 milhões de doses até o final deste ano.

Até 2022, está projetada a produção de 600 milhões de doses, embora com o aumento da rede de produção possa chegar a mil milhões.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, saudou a cooperação entre as duas empresas e disse que as vacinas também continuarão a ser necessárias após o verão.

Por um lado, ainda não está claro por quanto tempo dura a proteção gerada por uma vacina e, além disso, não está descartado que as mutações obriguem a adaptar algumas delas.

Em novembro, a presidente da Comissão Europeia anunciou um contrato com a alemã CureVac para assegurar a aquisição de 405 milhões de doses de uma potencial vacina para a União Europeia.

“Estou feliz por anunciar um novo acordo: amanhã vamos autorizar um novo contrato para assegurar mais uma vacina para a Covid-19 para os cidadãos europeus, que nos vai permitir adquirir até 405 milhões de doses da vacina produzida pela empresa europeia CureVac”, anunciou Ursula von der Leyen.