Aung Suu Kyi e outros líderes civis do Myanmar detidos

A líder do Myanmar e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, foi detida este domingo – Segunda-feira, hora birmanesa – segundo um porta-voz do seu partido. Outros membros do partido também foram detidos em rusgas matinais.

A detenção surgiu depois de vários dias de tensão entre a estrutura militar e o Governo civil. Suu Kyi assumiu o poder no país depois de anos de ditadura militar, mas os generais mantiveram muita influência.

Recentemente houve eleições que os militares consideram terem sido fraudulentas.

O porta-voz da Liga Nacional para a Democracia, Myo Nyunt, disse à Reuters que o Presidente Win Myint e outros líderes tinham sido levados de madrugada.

“Quero pedir ao nosso povo para não responderem de forma irrefletida, e que ajam dentro da lei”, afirmou, dizendo que também espera vir a ser detido.

As linhas telefónicas para a capital administrativa Naypyitaw estavam cortadas, segundo a mesma agência, que tentou contactar um porta-voz do exército, que não respondeu.