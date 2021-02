Vitória de Guimarães renova com Sílvio

O Vitória de Guimarães anunciou a renovação de contrato com o internacional português Sílvio.



O lateral-direito de 33 anos, usado em oito jogos esta época, tinha contrato apenas até ao final da temporada, e fica agora vinculado ao clube para a próxima época.

Sílvio chegou ao Vitória de Guimarães no início da temporada, tendo feito oito jogos esta temporada, sem marcar qualquer golo. O defesa, oito vezes internacional, conta com passagens pelo Vitória de Setúbal, Braga, Benfica, e Rio Ave, em Portugal, Wolverhampton, Deportivo e Atlético de Madrid, no estrangeiro.

"Estou muito feliz e orgulhoso por este voto de confiança. Estou muito agradecido. É um sinal que tenho feito as coisas bem e que as pessoas gostam da minha forma de estar, tanto dentro como fora do campo e é isso que eu posso prometer uma vez mais. No início da época, quando assinei, prometi o meu profissionalismo e a minha forma de estar no futebol, é isso que posso prometer uma vez mais", disse, aos meios do clube.