Uma devolução e um regresso em Chaves

O Desportivo de Chaves informa que Juninho, jogador que havia transferido para o Boavista já nesta janela de transferências, está de volta ao clube. Sem mais detalhes, o Chaves diz que o brasileiro será reintegrado e que a mudança para o Bessa acontecerá no final da época.



Juninho, de 24 anos, tem estado em bom plano nos flavienses - quatro golos em nove jogos - e esse desempenho motivou o interesse dos axadrezados.

No regresso ao balneário do Chaves, de onde esteve ausente cerca de duas semanas, Juninho vai conhecer William. O ponta de lança, de 29 anos, está de volta ao clube um ano e meio depois de ter saído para a Arábia Saudita.

O Chaves não está a exibir-se ao nível esperado na II Liga. A equipa era apontada como a principal favorito à subida, mas decorridas 18 jornadas está no 5.º lugar, a sete pontos do 3.º lugar, de acesso ao "play-off" de promoção, e a nove pontos do 2.º posto, que garante a subida automaticamente.