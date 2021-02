Um "dérbi anormal" em que cai a máxima de que "vence quem está pior"

Jorge Cadete antevê um dérbi "diferente" daqueles a que estamos habituados a assistir e conhecemos. O antigo ponta de lança de Sporting e Benfica acredita que a máxima de que "quem está pior vence" cai neste clássico devido à ausência de público.

O ex-jogador lança o clássico, a horas do desafio de Alvalade, a contar para a ronda 16 da I Liga, numa altura em que a equipa de Alvalade comanda a classificação e pode esta noite deixar o rival da segunda circular a nove pontos de distância.

"Será um dérbi diferente dos normais, visto que não terá público e logo aí o entusiasmo que rodeia o jogo é completamente diferente. Mas dentro de campo a rivalidade está presente, com grande atitude empenho", justifica Cadete, sobre uma partida onde desta vez pode não se aplicar a máxima de que "quem está pior, ganha".

"Normalmente é a equipa que não está tão bem que consegue superiorizar-se e vencer o jogo. Neste caso, sem a ajuda preciosa do público - será uma 'menos valia' - poderá não acontecer isso", considera, nesta entrevista a Bola Branca.

Ausência de Palhinha desvalorizada e o valor de João de Deus

O médio João Palhinha, castigado, após completar uma série de cinco cartões amarelos, falha o dérbi. Jorge Cadete, porém, desvaloriza esta ausência nos leões e prefere destacar a motivação que a equipa de Rúben Amorim terá por ser líder do campeonato.

"O Sporting - que está na frente - tem motivação por isso mesmo. Ausência de Palhinha? O Sporting vai jogar com 11, não com 10. O Palhinha é dos jogadores mais influentes, mas também não nos podemos esquecer que no início do campeonato o Palhinha até não fazia parte dos planos", lembra o ex-futebolista.

O antigo jogador de 52 anos também não entrega demasiado valor à ausência de Jorge Jesus, que continua em isolamento contagiado com a Covid-19. João de Deus, seu adjunto, assume a equipa e será um intérprete à altura das suas ideias, considera.

"O João de Deus, não menosprezando o Jesus, também transmite garra e empenho para dentro do campo. Benfica muito atingido pela Covid-19? Numa luta, o ferido - por vezes - tem mais atitude. E o Benfica, sentindo-se ferido, vai querer mostrar que podem contar com ele no campeonato. E tudo fará para ganhar o jogo", argumenta Cadete, que recorda dois dérbies em particular: o 7-1 imposto ao Benfica, que viu na bancada enquanto junior do Sporting, e o 3-6, a favor das águias, no qual marcou o primeiro golo dos leões.

O Sporting-Benfica joga-se esta segunda-feira, em Alvalade, com apito inicial de Artur Soares Dias marcado para as 21h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.