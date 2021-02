Sporting empresta Pedro Marques ao Gil Vicente

O avançado Pedro Marques, de 22 anos, reforçou o Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, por empréstimo do Sporting, anunciou o treinador do clube gilista, Ricardo Soares.

"O Pedro Marques é nosso. Já está cá. Era um jogador que precisávamos. O Pedro Marques vem com enorme ambição. Precisamos, efetivamente, de marcar mais golos", realçou, sem especificar a duração de cedência, durante a conferência de imprensa de antevisão à receção de terça-feira ao Paços de Ferreira, da 16.ª jornada do campeonato.

Na primeira metade da época, o avançado marcou dois golos pela equipa principal dos ‘leões', na goleada ao Sacavenense (7-0), para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, e apontou nove tentos em 11 jogos pela equipa B, que milita no Campeonato de Portugal.

Formado no Estoril Praia, no Belenenses e no Sporting, Pedro Marques jogou nos Países Baixos durante a época passada, no Dordrecht e no Den Bosch, ambas equipas do segundo escalão.