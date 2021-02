Silas anunciado como treinador do Famalicão

O Famalicão anunciou, em comunicado, a contratação de Jorge Silas como novo treinador da equipa, que assina um contrato válido por época e meia, até junho de 2022.

O treinador de 44 anos vai representar o seu terceiro clube na carreira, depois de duas épocas no Belenenses, onde se destacou, e no Sporting, onde esteve durante um breve período de tempo na épocva 2019/20, antes de ser substituído por Rúben Amorim.

José Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Eduardo Marques completam a equipa técnica de Silas.



Silas é o escolhido pela SAD do Famalicão para substituir João Pedro Sousa, que foi demitido no domingo, na sequência dos maus resultados desta época. O técnico de 49 anos treinava a equipa desde a época passada e foi um dos responsáveis pela última temporada de sucesso.

Esta temporada, o Famalicão apenas venceu três jogos em 16 jogos no campeonato e ocupa o 16º posto da I Liga, com 14 pontos somados. A gota de água que ditou a saída foi a derrota na Choupana, emn casa do Nacional, na última jornada.