Rui Costa regressa a Portugal para reforçar o Santa Clara

O Santa Clara vai reforçar a frente de ataque com o avançado Rui Costa, que vai assinar um contrato de duas épocas e meia, até 2023.

O ponta de lança de 24 anos vai assim regressar a Portugal depois de duas épocas em Espanha. Na última temporada alinhou pelo Alcorcón e este ano no Deportivo da Corunha, onde fez oito jogos e se vai desvincular para reforçar os açorianos.

Rui Costa foi formado no Famalicão e Varzim e chamou à atenção na II Liga em 2016/17, nos poveiros, com 16 golos apontados, que lhe valeu uma transferência para o Portimonense.

Esteve cedido ao Famalicão durante a primeira metade da temporada 2017/18, onde voltou a ser destaque, com 12 golos em 19 jogos disputados, mas não voltou a repetir os números. Em 2018/19 assinou pelo FC Porto, onde representou a equipa B antes de rumar a Espanha.

Rui Costa é o quarto reforço do Santa Clara no mercado de janeiro, depois de Rúben Oliveira, Morita e Allano terem chegado, e o substituto de Thiago Santana, que rumou ao Japão no defeso.