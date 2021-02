Reforços inscritos até às 18h00

A Liga Portugal confirmou a segunda lista de inscritos do último dia de mercado de inverno até às 18h00, com apenas um reforço na I Liga.

Eber Bessa regressa a Portugal depois de passagem pelo Botafogo e assina pelo Nacional. O anúncio já tinha sido feito e foi agora inscrito na Liga.

De resto, apenas inscrições no segundo escalão: Stojkovic na Académica, Kerkez no Mafra, Alex Freitas no Cova da Piedade, João Neto no Estoril e Raphael Guzzo no Vizela.

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Vladimir Stojkovic - Transferência nacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.

Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Dejan Kerkez - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda

Eber Henrique Ferreira de Bessa - Transferência internacional - Clube Desportivo Nacional Futebol SAD

João Sabino Mendes Neto Saraiva - Cedência temporária - Estoril Praia - Futebol, SAD

Raphael Gregorio Guzzo - Transferência nacional - Futebol Clube Vizela, Futebol SAD

Paulo Sergio Mota - Transferência internacional - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDA

Pedro David Rosendo Marques - Cedência temporária - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDA

Antreas Karo - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Iury Lirio Freitas de Castilho - Inclusão no plantel - Portimonense Futebol SAD

Sávio António Alves - Transferência internacional - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Bernardo Sousa Pereira Brites Martins - Cedência temporária - Sporting Clube da Covilhã

João Pedro da Silva Pereira - Transferência internacional - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

German Andres Conti - Inclusão no plantel - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Lucas Verissimo da Silva - Transferência internacional - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Wilson Kenidy Correia da Silva - Transferência nacional - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD



Mamadou Tounkara - Revalidação - Vitória Sport Clube Futebol SAD

Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira - Prorrogação de contrato - Vitória Sport Clube Futebol SAD

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Anthony Miguel Blondell - Sub-cedência - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Edi Maurício Sanches Semedo - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda

Lucas Henrique Soares Alves de Souza - Transferência internacional - FC Famalicão - Futebol SAD



William Alves de Oliveira - Transferência internacional - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD

Luiz Ricardo Alves - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Manconi Soriano Mané - Inclusão no plantel - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD

Mbombo Lokwa - Transferência internacional - União Desportiva Vilafranquense



Processos rececionados a 30 ou 31 de janeiro, considerados a 01 de fevereiro:

Luiz Gabriel Salim Ribeiro - Transferência internacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.

Camilo José Triana Fragozo - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ença Fati - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Matheus de Jesus Dantas - Transferência internacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Nermin Zolotic - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ricardo Jorge Cecilia Batista - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Zidane Agustini Banjaqui - Transferência nacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Stephen Antunes Eustaquio - Aditamento a contrato FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.

Pedro Henrique Pereira Silva - Transferência internacional (Júnior) Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.