Jorge Costa é hipótese para o Farense

O Sp. Farense vai rescindir contrato com o técnico Sérgio Vieira e um dos nomes em cima da mesa para o cargo é Jorge Costa.

A Renascença sabe que ainda nada está fechado e as negociações continuam.

Com Sérgio Vieira ainda há pormenores a acertar para a rescisão de contrato.

O Farense perdeu no sábado diante do Tondela e é lanterna vermelha na I Liga, com três vitórias em 16 jornadas.

Outro dos nomes apontados ao comando técnico é Silas, mas o Famalicão – que este domingo se separou de João Pedro Sousa – estará em melhor posição para contratar o ex-técnico dos leões.