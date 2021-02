Janeiro com pouco movimento. Mercado de inverno fecha esta segunda-feira

No plano das contratações, o Famalicão foi o clube que mais contratou, com sete reforços anunciados para ajudar a fugir aos lugares de despromoção, em busca de uma temporada tranquila como a anterior.

O Sporting, líder do campeonato, não anunciou qualquer entrada, nem saída, tal como o FC Porto também não contratou. Shoya Nakajima deixou o plantel e seguiu emprestado para o Al Ain. O Benfica fechou a contratação de Lucas Veríssimo , mas não viu ninguém sair do plantel principal.

As inscrições estiveram abertas desde 4 de janeiro até esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, período no qual os clubes puderam fazer os últimos ajustes nos plantéis até ao final da temporada. A janela de verão fechou apenas a 6 de outubro e reduziu o tempo entre o primeiro e o segundo mercado da temporada.

Os dois clubes em lugares de despromoção não mexeram muito nos plantéis. O Boavista, último classificado, apenas contratou Juninho e anunciou a saída de Juwara, enquanto que o Farense recrutou André Pinto e Tomás Tavares, tendo emprestado Patrick Fernandes.

Como é habitual no plano das saídas, o mercado de transferências de janeiro pautou-se mais por ajustes no plantel e saídas de jogadores com menor utilização.

Ainda assim, alguns clubes perderam referências no onze inicial. Oleg Reabciuk trocou o Paços de Ferreira pelo Olympiacos, Thiago Santana e Rashid deixaram o Santa Clara depois de várias temporadas nos Açores, Diego Lopes e Lucas Piazón saíram do Rio Ave e Rúben Lameiras trocou o Famalicão pelo Vitória de Guimarães.

O mercado ainda pode mexer durante o dia de hoje e os clubes poderão apresentar reforços inesperados. Certo é que, a partir da meia noite, os plantéis estão fechados para transferências até ao final da temporada.

Há ainda mercados abertos por todo o planeta, como Áustria (8 de fevereiro), Suíça (15 de fevereiro), Roménia (15 de fevereiro), Argentina (19 de fevereiro) e Rússia (25 de fevereiro), que podem ainda contratar jogadores em Portugal.