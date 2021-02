O Vizela anunciou a contratação do médio Raphael Guzzo, que assina contrato válido até 2022.

O jogador de 26 anos rescindiu contrato com o Chaves, onde somou 12 partidas esta temporada. O médio arrancou formação no Chaves e regressou ao clube na época passada, terminando ciclo de época e meia no emblema.

O Vizela é quarto classificado da II Liga, com 32 pontos em 18 jogos disputados, na luta pela subida à I Liga.