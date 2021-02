FC Porto-Sporting marcado para 27 de fevereiro às 20h30

O FC Porto-Sporting, correspondente à 21.ª jornada do campeonato, vai jogar-se a 27 de fevereiro, sábado, a partir das 20h30.

A Liga Portugal divulgou, esta segunda-feiras, as datas e horas dos jogos todos até à ronda 21. A começar pelo Sporting de Braga-FC Porto da ronda 18, que está marcado para o próximo domingo, às 20h45.

Na mesma jornada, o Benfica recebe o Famalicão, também no domingo, às 19h00, e o Sporting visita o Gil Vicente, na terça-feira, às 21h00.

Na 19.ª ronda, há dérbi da cidade do Porto, agendado para sábado, 13 de fevereiro, às 20h30. No dia seguinte, o Benfica visita o Moreirense, às 20h15. Na segunda-feira, o Sporting recebe o Paços de Ferreira, à mesma hora.

Na jornada 20, o Sporting recebe o Portimonense, a 20 de fevereiro, sábado, às 20h30. No dia seguinte, o Benfica desloca-se ao terreno do Farense, às 20h15. O FC Porto vai à Madeira defrontar o Marítimo, no dia seguinte, às 19h00.

A 21.ª jornada fica marcada pelo clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, a 27 de fevereiro, sábado, às 20h30. Na segunda-feira, 1 de março, o Benfica recebe o Rio Ave, às 19h00.

Horários das jornadas 18 a 21

18.ª jornada

Domingo, 7 de fevereiro

Sp. Braga-FC Porto, 20h45

Segunda-feira, 8 de fevereiro

Farense – Moreirense, 17h00

Benfica – Famalicão, 19h00

Marítimo – Santa Clara, 19h00

Belenenses SAD – V. Guimarães, 21h00

Terça-feira, 9 de fevereiro

P. Ferreira – Portimonense, 15h00

Rio Ave – Tondela, 17h00

Boavista – Nacional, 19h00

Gil Vicente – Sporting, 21h00

19.ª jornada

Sexta-feira, 12 de fevereiro

Famalicão – Belenenses SAD, 20h30

Sábado, 13 de fevereiro

Nacional – Farense, 15h30

V. Guimarães – Rio Ave, 18h00

FC Porto – Boavista, 20h30

Domingo, 14 de fevereiro

Portimonense – Gil Vicente, 15h00

Santa Clara – Sp. Braga, 17h30

Moreirense – Benfica, 20h15

Segunda-feira, 15 de fevereiro

Sporting – P. Ferreira, 20h15

Terça-feira 16 de fevereiro

Tondela – Marítimo, 17h45

20.ª jornada

Sexta-feira, 19 de fevereiro

Boavista – Moreirense, 20h30

Sábado, 20 de fevereiro

Belenenses SAD – Nacional, 15h30

Gil Vicente – Santa Clara, 17h30

Sporting – Portimonense, 20h30

Domingo, 21 de fevereiro

Rio Ave – Famalicão, 15h00

P. Ferreira – V. Guimarães, 15h00

Sp. Braga – Tondela, 18h00

Farense – Benfica, 20h15

Segunda-feira, 22 de janeiro

Marítimo – FC Porto, 19h00

21.ª jornada

Sexta-feira, 26 de fevereiro

V. Guimarães – Boavista, 20h30

Sábado, 27 de fevereiro

Famalicão – Farense, 15h30

Santa Clara – P. Ferreira, 18h00

FC Porto – Sporting, 20h30

Domingo, 28 de fevereiro

Portimonense – Marítimo, 15h00

Tondela – Gil Vicente, 17h30

Nacional – Sp. Braga, 20h00

Segunda-feira, 1 de março