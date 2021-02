Farense e Sérgio Vieira acertaram rescisão

O Farense e o treinador Sérgio Vieira chegaram a acordo para a rescisão de contrato.

A informação é confirmada, esta segunda-feira, pelo clube algarvio nas redes sociais.

“A S.C. Farense Algarve Futebol SAD comunica que chegou a acordo com a equipa técnica e o treinador Sérgio Vieira para o fim da sua relação contratual, estando as partes a finalizar o referido acordo de revogação”, lê-se no comunicado.

O clube agradece o “empenho, dedicação e profissionalismo” do técnico que, na época passada, fez regressar o clube à I Liga.

O Farense é atualmente lanterna vermelha do principal escalão do futebol português, com 12 pontos.

Como a Renascença referiu na última noite, Jorge Costa é o nome mais bem colocado para pegar no comando técnico do Farense.