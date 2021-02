Diogo Viana reforça candidatura de subida do Feirense

Diogo Viana está em negociações avançadas para reforçar o Feirense até ao final da temporada.

O lateral-direito de 30 anos está sem competir desde a época passada, depois de ter rescindido com o Sporting de Braga por não fazer parte das escolhas de Carlos Carvalhal.

O defesa prepara-se para assinar contrato com os fogaceiros e ser reforço de peso para o clube da II Liga, que luta pelo regresso ao primeiro escalão.

Diogo Viana vai voltar a competir na II Liga, onde se afirmou no Desportivo das Aves e Penafiel, entre 2010 e 2013. O lateral formado no Sporting e FC Porto conta ainda com passagens pelo Gil Vicente e Belenenses. No estrangeiro, conta com experiências no VVV-Venlo, Litex Lovech e CSKA de Sofia, da Bulgária.

O Feirense ocupa o terceiro lugar da II Liga, posição de "play-off" de promoção à I Liga, com 34 pontos, a quatro do líder Estoril.