O ex-defesa internacional português foi substituído por Fary Faye, que representou o emblema do Bessa em duas ocasiões (2003-2008 e 2011-2015) e reassumiu um cargo exercido nas últimas cinco temporadas, mantendo as funções de diretor-executivo.

A claque do Boavista vai agir judicialmente contra Ricardo Costa, cuja saída do cargo de diretor desportivo foi justificada com um "atentado à integridade física" e "ameaças" de adeptos num treino do clube da I Liga.

Os 'Panteras Negras' quebraram relações com a direção do Boavista em 12 de dezembro, em plena transição técnica de Vasco Seabra para Jesualdo Ferreira, acusando os corpos sociais liderados por Vítor Murta de metas que "não passaram de promessas políticas",

No sábado, horas antes do triunfo sobre o Portimonense (2-1), da 16.ª jornada, que interrompeu um ciclo de quase três meses sem vitórias na I Liga, o presidente do Conselho de Administração e o acionista maioritário da SAD do Boavista pediram união.

"Este é o momento de todos estarmos unidos em torno do Boavista FC e tanto a administração como o acionista maioritário da SAD confiam e acreditam neste grupo de jogadores, equipa técnica e "staff". Com o compromisso e trabalho de todos, seremos capazes de reverter a atual situação desportiva", escreveram Vítor Murta e o empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, numa declaração conjunta enviada à agência Lusa.

O Boavista, 16.º colocado, com 14 pontos, prepara a receção ao Gil Vicente, na 17.ª e penúltima posição, com 13 pontos e um jogo a menos, aprazada para sexta-feira, às 21:00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 17.ª jornada da I Liga.