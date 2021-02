Braga goleia em Moreira de Cónegos

O Sp. Braga goleou em casa do Moreirense por 4-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, alcançando provisoriamente o Benfica no terceiro lugar da prova, com 33 pontos.

A goleada arsenalista começou a ser desenhada cedo, com um golo de Fransérgio, aos sete minutos, tendo chegado ao intervalo a vencer por 3-0, com mais dois golos de Abel Ruiz (17) e de Raul Silva (22), com André Horta a fechar a contagem, aos 87.

Com esta vitória, os bracarenses chegam ao terceiro lugar, com os mesmos 38 pontos do Benfica, quarto, que joga em Alvalade com o Sporting, enquanto o Moreirense é oitavo, com 18.

Veja o resumo da partida.