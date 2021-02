Boavista reconhece que não conseguiu inscrever Juninho

"A Boavista FC, Futebol SAD reconhece o surgimento de um impedimento súbito e posterior à contratação do jogador, que nada tem a ver com as despesas correntes da Sociedade (entre as quais salários), mas que acabou por impossibilitar a efetivação, em tempo útil, da sua inscrição na Liga de Clubes durante a janela de mercado que hoje encerra. De referir que esta situação ficará resolvido nos próximos dias", explica.

O Boavista reconhece que foi impossibilitado de inscrever Juninho Vieira na Liga de Clubes devido a um "impedimento súbido posterior à contratação do jogador", mas que nada tem a ver com despesas da SAD.

O extremo vê a sua transferência adiada até ao verão e regressa ao Desportivo de Chaves, clube que representará até ao final da época.

A SAD do Boavista esclarece ainda que Gérard López, novo investidor do clube axadrezado, "está a cumprir na íntegra tudo o que está contratualizado, sendo igualmente importante explicar que sem o empenho deste teria sido praticamente impossível cumprir com as atuais obrigações do Clube".

O Boavista somou a segunda vitória da época na Liga no sábado, contra o Portimonense, e a SAD reitera "confiança absoluta em todo o grupo de trabalho da equipa profissional de futebol, que garantiu uma importante vitória frente ao Portimonense no passado sábado, estando certa de que, com o indispensável apoio dos nossos adeptos, continuaremos todos a honrar e prestigiar a história centenária desta grande Instituição".