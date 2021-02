Ausência de Otávio não retira favoritismo ao FC Porto contra o Rio Ave

Carlos Brito, comentador desportivo e antigo treinador do Rio Ave, não acredita que a ausência de Otávio no jogo desta noite tire favoritismo ao FC Porto.

O médio é baixa de peso nos dragões, depois da lesão muscular contraída na vitória portista por 2-0 sobre o Gil Vicente, para a taça de Portugal, o médio brasileiro não estará disponível para o desafio desta segunda-feira.



"O FC Porto tem suplantado todas as adversidades. Otávio é, para mim, o jogador mais influente do FC Porto. Ele e mais dois ou três jogadores como Pepe, que considero, ainda, o melhor central do futebol português. Mas, devido a vários fatores, não tem estado o jogador A ou B e a equipa consegue ultrapassar todas as fraquezas", disse em entrevista a Bola Branca.



Regresso de Miguel Cardoso

Miguel Cardoso volta a orientar o Rio Ave e estreia-se esta noite no Dragão. O treinador de 48 anos, que na época 2017/2018 somou 20 vitórias em 42 jogos pelo Rio Ave, regressa depois de passagens, sem sucesso, pelo Nantes, Celta de Vigo, e AEK da Grécia.

Miguel Cardoso é o terceiro treinador esta época no Rio Ave, depois de Mário Silva e Pedro Cunha. Carlos Brito, que fez dois ciclos de quatro anos a treinar o Rio Ave, não acha normal tanta mudança.

"Não é normal no Rio Ave. Não me lembro de haver qualquer chicotada psicológica num clube que tem tido sucesso nos últimos anos. Mas as épocas não são todas iguais. O que falta à equipa é um ponta de lança de referência, sem menosprezo para os que estão no plantel. Um jogador como Taremi, por exemplo, mas sei que não é fácil encontrar", referiu.

Eustáquio seria "boa aquisição"

Neste momento, há conversas entre Pinto da Costa e Paulo Menezes, líderes dos respetivos emblemas, no sentido de um acordo por Stephen Eustáquio.

O Paços acionou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo assinado com os mexicanos do Cruz Azul. Na opinião de Carlos Brito, a aposta dos dragões faz todo o sentido.



"Na minha perspetiva, será uma boa aquisição para o FC Porto. Sempre achei que tinha enorme capacidade. Faltava-lhe aliar a competência dele com os resultados da equipa onde jogava e isso pode acontecer, no caso de se confirmar a transferência", concluiu.

O jogo FC Porto-Rio Ave, da 16.ª jornada da Liga Portuguesa, realiza-se às 19h00 desta segunda-feira. Uma partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.