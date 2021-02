A Roma contratou Bryan Reynolds, defesa direito de 19 anos.

O jogador norte-americano chega por empréstimo do FC Dallas.

Em comunicado, o clube italiano treinado por Paulo Fonseca confirma que fica com “obrigação de compra definitiva, mediante determinados objetivos desportivos, por 6,75 milhões de euros”.

Bryan Reynolds é o segundo reforço de inverno do adversário do Sp. Braga na Liga Europa depois do regresso de El Shaarawy.