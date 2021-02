Sami Khedira vai regressar à Alemanha e foi anunciado como reforço do Hertha de Berlim.

O médio de 33 anos, campeão do mundo pela Alemanha, regressa ao país de origem, depois de 11 épocas no estrangeiro, com passagens pelo Real Madrid e Juventus.

Khedira estava fora das opções de Pirlo na Juventus e não fez qualquer jogo esta época, regressando à Bundesliga, depois de ter feito quatro épocas no Estugarda, de onde é natural.