Benfica inscreve Lucas Veríssimo na Liga

O Benfica inscreveu Lucas Veríssimo na Liga, o que torna a compra do central brasileiro, de 25 anos, ao Santos ainda mais oficial.

O Santos já tinha anunciado a saída de Lucas Veríssimo para o Benfica, mas a inscrição na Liga formaliza ainda mais um acordo que só deverá ficar totalmente concretizado mais tarde, devido a complicações na viagem do defesa-central do Brasil para Portugal.

Lucas Veríssimo faz a sua despedida do Santos no sábado, na final da Copa Libertadores, no Maracanã contra o Palmeiras de Abel Ferreira.

O Benfica pagará ao Santos 6,5 milhões de euros, um valor que será pago em três tranches, pelo vice-campeão da Copa Libertadores.

O clube encarnado também inscreveu Germán Conti. O central argentino, de 26 anos, foi devolvido do empréstimo ao Atlas, do México.