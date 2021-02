Benfica confirma empréstimo de Gedson Fernandes ao Galatasaray

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, o empréstimo de Gedson Fernandes ao Galatasaray, da Turquia, sem opção de compra.

No site oficial, o clube encarnado informa que a cedência do médio português, de 22 anos, é válida até ao final da presente temporada.

Na segunda metade da época 2019/20 e na primeira de 2020/21, Gedson esteve emprestado ao Tottenham, de Inglaterra, com opção de compra de 50 milhões de euros. No entanto, o médio teve poucas oportunidades com José Mourinho - apenas dois jogos esta época -, pelo que foi devolvido.







