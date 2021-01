Rúben Amorim. “Derrota não afasta o Benfica do título”

O treinador do Sporting considera que uma eventual derrota do Benfica no dérbi não deixa os encarnados fora da rota do título.

“Nada fica decidido. Ainda nem entramos na segunda volta. Se o Sporting ganhar, os nove pontos não tiram o Benfica do título, mas dá-nos mais confiança. É um jogo especial, mas não afasta o Benfica da rota do título”, referiu Rúben Amorim.

Em conferência de imprensa, o técnico dos leões acrescenta que “o dérbi tem um peso diferente. Estamos num bom momento, as coisas mudam muito depressa. Tivemos dois maus resultados e estamos outra vez bem”.

Questionado sobre se o Benfica está mais pressionado, pelo atraso pontual, Rúben Amorim diz que não e que quer a mesma pressão do lado dos leões porque o objetivo é ganhar.

Amorim aproveitou para desejar as melhoras a Jorge Jesus. O técnico do Benfica está a recuperar da Covid-19.

Já quanto a Palhinha, o líder dos verde e brancos confirma que não conta com o atleta, apesar de o Sporting ainda esperar pelo recurso interposto no TAD.

O Sporting - Benfica está marcado para esta segunda-feira, a partir das 21h30. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[em atualização]