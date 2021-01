Papa anuncia Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

O Papa decidiu estabelecer em toda a Igreja o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. No final do Angelus deste domingo, Francisco fixou a celebração desta jornada mundial para o quarto domingo de julho, data próxima do dia de S. Joaquim e Sant’ Ana, os avós de Jesus.



Referindo-se à festa da Apresentação do Menino Jesus no templo, que a Igreja assinala a 2 de fevereiro, e ao episódio evangélico em que a fé dos idosos Simeão e Ana os levou a identificar naquele menino o filho de Deus, Francisco afirmou que “o Espírito Santo suscita ainda hoje, nos idosos, pensamentos e palavras de sabedoria. A sua voz é preciosa porque canta louvores a Deus e guarda as raízes dos povos".

"Os idosos recordam a todos que a velhice é um dom e que os avós são o elo de ligação entre as várias gerações, para transmitir aos jovens a experiência de vida e de fé”, disse Francisco, lamentando: "Os avós são muitas vezes esquecidos.”

Neste contexto, o Santo Padre deixou um pedido e fez um anúncio: “Não esqueçamos esta riqueza de guardar as raízes e de as transmitir. Por esta razão, decidiu instituir o dia mundial dos avós e idosos, para o quarto domingo de julho, perto do dia de S. Joaquim e Sant’ Ana, os avós de Jesus."

“É importante que os avós encontrem os netos e que os netos se encontrem com os avós”, rematou o Santo Padre.

"Pastoral dos idosos é uma prioridade"

Após este anúncio feito pelo Papa, o Vaticano adiantou alguns detalhes sobre esta celebração. O prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Farrell, salienta, num comunicado, que esta decisão do Papa “é o primeiro fruto do Ano da Família Amoris Laetitia” e que “a pastoral dos idosos é uma prioridade inadiável para todas as comunidades cristãs”.

O cardeal recordaou a organização de um primeiro congresso internacional para a pastoral dos idosos e disse: “A partir de hoje nos sentimos ainda mais comprometidos em trabalhar para remover a cultura do descartável e valorizar os carismas dos avós e dos idosos.”

Na agenda da Santa Sé fica já assinalado que Francisco “presidirá à missa vespertina do domingo, 25 de julho, compativelmente com a situação da saúde, na Basílica de São Pedro”. O dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida paróquias e dioceses de todo o mundo a encontrar formas adequadas ao seu próprio contexto pastoral para celebrar esta Jornada a nível local.