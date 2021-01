Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi sentido na manhã deste domingo na zona de Oeiras.

De acordo com o "site" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu pelas 11h44, a sudoeste de Oeiras, com epicentro localizado no mar, a cerca de dez quilómetros a sul de Oeiras.

Não há conhecimento de danos pessoais ou materiais.



São Domingos de Rana, Oeiras, Caxias e Carcavelos foram alguns dos pontos onde o abalado foi sentido.