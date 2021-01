Presidente do Técnico invoca mortos da Covid-19 para criticar fraude dos alunos nos exames

Veja também:

A alegada prática de fraude de alguns alunos do Instituto Superior Técnico (IST), na época de exames que está a decorrer e termina em meados de fevereiro, levou o presidente da instituição a escrever um e-mail a criticar o comportamento irregular dos estudantes, invocando as mortes de Covid-19 no país, o esforço dos profissionais de saúde e os portugueses que estão a perder o trabalho, para enquadrar a especial censura de quem subverte as regras.

Os alunos, através da Associação de Estudantes do IST, já declaram não se reverem “na forma e no contexto como o comunicado foi apresentado”, transmitindo, na opinião destes, “uma imagem de uma responsabilidade unilateral”.

Mas há também uma petição a decorrer na internet, com mais de três mil assinaturas, em que uma aluna escreve uma carta aberta ao presidente Rogério Colaço. Nesse texto critica as palavras do líder do IST: “Referir não só os constrangimentos financeiros que a população em geral está a sentir e esforço dos profissionais de saúde, como também o luto das famílias pelos que a pandemia levou como forma de incitar ao exercício das capacidades morais dos alunos não me parece nem justo, nem ético”.