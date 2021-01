Fórum das Missões, um encontro de partilha de experiências missionárias

O Fórum das Missões é uma iniciativa do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa que este ano tem como tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", o mesmo mote escolhido para a Jornada Mundial da Juventude.

Tem como propósito "ser um espaço, ser um momento de partilha, de renovação do ardor missionário e, ao mesmo tempo, de darmos a conhecer um conjunto de testemunhos de pessoas que estão ao serviço da missão nos diferentes cantos do mundo", explica o diretor do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa.

O Padre Albino dos Anjos refere que "este ano, a grande novidade é que nós queremos dar visibilidade ao conjunto de leigos e de consagrados que são naturais de Lisboa".

Vão ser apresentadas quatro histórias de vida "apaixonantes" contadas na primeira pessoa por missionários que estão em diferentes áreas e em diversas frentes de missão: "de alguém que está ligada às Jornadas Mundiais da Juventude, da Irmã Joana que está, neste momento, no Sudão, como médica Comboniana, que está a fazer um trabalho espetacular. Do Padre Rui que, estando em Maputo, está ligado à formação e à educação. E da Joana Pedro que está ligada e já fez uma experiência missionária também com a Congregação do Espírito Santo".

O tema deste ano é precisamente o mesmo da JMJ, a saber, "Maria levantou-se e partiu apressadamente" que, no fundo, explica a vida de tantos missionários por esse mundo fora. O Padre Albino dos Anjos sublinha que "este partir, é sempre um verbo muito forte da identidade missionária, este servir que é outra atitude muito de quem veste, de quem assume a sua condição missionária. São, por assim dizer, traços constitutivos daquilo que é missão, missão é realmente partir, é servir".

O programa, que decorre entre as 17h e as 19h30 da tarde, pode ser acompanhado nas plataformas digitais do Patriarcado de Lisboa.

Inclui uma intervenção de D. Tolentino Mendonça, "que vai trabalhar em termos bíblicos a narrativa da visita de Maria à sua prima Santa Isabel". Este é o primeiro grande momento do Fórum. Seguem-se as 'Mission Talks' que incluem os testemunhos de quem está envolvido em missões. Haverá ainda "um concerto musical de um grupo que está ligado à Congregação dos Missionários da Consolata". Por último, "vamos encerrar de uma maneira solene com a celebração das Vésperas, a partir do Seminário dos Olivais, sob a presença de D. Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa".