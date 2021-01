Bastonário acusa lares e INEM de encomendarem vacinas para não prioritários

Veja também:

Uma decisão precipitada, mas compreensível. É desta forma que o bastonário da Ordem dos Médicos classifica a opção do diretor do norte do INEM que autorizou a vacinação de 11 funcionários de uma pastelaria do Porto para não desperdiçar doses. Mais grave, diz, são casos que conhece de encomendas de vacinas para pessoas não-prioritárias.

O caso levou à demissão de António Rui Barbosa que, em defesa da sua decisão, argumentou que seria imoral não aproveitar as vacinas destinadas a profissionais do INEM que acabaram por não as tomar.

Comentando este caso, o bastonário da Ordem dos Médicos admite que o diretor do INEM se terá precipitado.

No entanto, à Renascença, Miguel Guimarães diz ter conhecimento de instituições que pedem doses extra para vacinar pessoas não prioritárias.

“Uma coisa é pedir vacinas apenas para as pessoas prioritárias. Outra coisa é deliberadamente estar a pedir vacinas para pessoas não prioritárias.”

“Podia ter tentado fazer chegar as vacinas a um hospital mais perto, a um centro de saúde, acabou por tomar aquela decisão de forma precipitada para não deitar as vacinas para o lixo. Mas as pessoas para quem foram pedidas as vacinas eram todas prioritárias”, diz o bastonário.

Miguel Guimarães avisa, contudo, que “existem alguns lares, o próprio INEM nacional, que pediram vacinas para pessoas que não são prioritárias.”

“Isto pode configurar crime, não dá confiança às pessoas e temos rapidamente de encarreirar, até porque estamos na fase muito inicial do plano de vacinação”, avisa.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde determinou que a Task Force coordenada por Francisco Ramos reforce instruções para que seja preparada uma nova lista de pessoas prioritárias a quem poderão ser administradas vacinas no caso de impossibilidade das inicialmente definidas.

Sem se referir ao caso da vacinação de funcionários de uma pastelaria no Porto, que motivou a demissão do diretor do norte do INEM, o gabinete de Marta Temido diz em comunicado que considera inaceitável qualquer utilização indevida de vacinas que decorra durante o processo de vacinação.

[Notícia atualizada às 19h39]