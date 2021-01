Balanço DGS. Máximo de internamentos em enfermaria e em UCI e igualado o máximo diário de mortes

O balanço epidemiológico da Direção Geral de Saúde referente às últimas 24 horas aponta para 9.498 novos casos de infeção por Covid-19 e 303 mortes.

O número de casos diários cai, assim, pelo quarto dia consecutivo.

A faixa etária que regista o maior aumento de casos é a de 40-49, com 1.625 dos novos casos, seguindo-se a dos 50-59, com 1.405 novas infeções.

As faixas de 10-19 a 50-59 registam, cada uma, mais de mil casos e a faixa com menos novos casos é a dos 70-79, com 681 novos casos.

Os números revelam um número recorde de internamentos, tanto em enfermaria como em UCI. Estão internadas 6.694 pessoas, mais 150 do que no sábado, das quais 858 em unidades de cuidados intensivos - são mais 15 face a ontem.

As 303 mortes ocorridas nas últimas 24 horas igualam o máximo de 28 de janeiro. Uma das mortes ocorreu na faixa 30-39, seis no intervalo 50-59; 31 na faixa 60-69, 48 na 70-79 e 217 mortes no grupo dos acima dos 80.