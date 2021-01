Alemanha vai enviar profissionais de saúde e equipamento médico para Portugal

As forças militares da Alemanha vão enviar profissionais de saúde e equipamento médico para Portugal, onde o espaço nas unidades de cuidados intensivos hospitalares está a esgotar-se, após um crescimento de infeções por Covid-19.

Portugal, que no sábado apontou que apenas sete das 850 camas destinadas aos cuidados intensivos criadas para casos de Covid-19, no continente, estavam vagas, tinha pedido ajuda ao governo alemão.

"Vamos apoiar Portugal com pessoal e equipamento médico", disse à Reuters um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, acrescentando que se esperava que os pormenores fossem anunciados no início desta semana.