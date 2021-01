O treinador Sérgio Vieira vai deixar o comando técnico do Farense. A informação foi avançada pelo Mais Futebol.

A Renascença sabe que o técnico esteve nas últimas horas reunido com a direção do clube algarvio.

O Farense perdeu no sábado diante do Tondela e é lanterna vermelha na I Liga, com três vitórias em 16 jornadas.