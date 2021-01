Famalicão oficializa saída de João Pedro Sousa

João Pedro Sousa já não é treinador do Famalicão, anunciou o clube da I Liga de futebol.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador João Pedro Sousa chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes desde o início da temporada 2019/2020. Além do treinador, todos os elementos da equipa técnica também deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube.

O técnico deixa o comando da equipa depois da derrota com o Nacional (2-1) e na sequência de uma temporada com resultados bastante a baixo dos definidos no início da época.

O treinador, de 49 anos, chegou ao clube na última temporada, orientando um trajeto de sucesso que terminou com o sexto lugar no campeonato, ficando às portas das competições europeias, naquele que foi o melhor resultado de sempre da equipa.

No entanto, a nova época tem sido bastante diferente, depois de o plantel ter sido estruturado quase de raiz, com o Famalicão a ocupar atualmente o 15.º lugar da I Liga, com 14 pontos em 16 jornadas.